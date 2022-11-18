Почти 200 псковских семей переедут из ветхого жилья в новый дом

12:03, 18 ноября 2022, ПАИ

198 семей в Пскове переедут из ветхого жилья в новые квартиры в сентябре 2023 года. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщил заместитель генерального директора группы компаний «Луг» Олег Товстик.

«В Пскове строится многоквартирный жилой дом в рамках муниципального контракта для расселения псковичей из ветхого и аварийного жилья. Квартир будет 198. Уже в сентябре 2023 года в дом смогут въехать новосёлы», - уточнил он.

Сейчас строители монтируют седьмой этаж, всего их будет 10. «В марте приступим к отделочным работам внутри дома. Отделка будет сделана под ключ. Строительство началось в июле», - добавил Олег Товстик.

Сегодня объект посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В будущем в Пскове построят ещё несколько домов для расселения аварийного фонда.