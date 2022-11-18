В Великих Луках скончался известный бизнесмен Александр Солодовников

12:01, 18 ноября 2022, ПАИ

В Великих Луках скончался известный предприниматель Александр Солодовников. Администрация города выразила соболезнования по случаю его безвременной кончины.

«Александр Владимирович останется в памяти великолучан как настоящий профессионал, талантливый организатор и руководитель, которого отличали невероятная целеустремлённость, умение стратегически мыслить и работать на перспективу, координировать усилия сотрудников для выполнения поставленной задачи и добиваться достижения необходимого результата, - сказали в администрации города. - Проявив все свои профессиональные знания и навыки, полученные во время учёбы на факультете «Радиотехника и телекоммуникации» в СПбГЭТУ (ЛЭТИ), во время трудовой деятельности на великолукском радиозаводе, где Александр Владимирович работал вначале регулировщиком радиоаппаратуры конструкторского бюро «Соната», а затем инженером-конструктором, он не просто воплотил в жизнь идею создать первое в городе предприятие, оказывающее услуги доступа в Интернет, но и вывел его в число одного из самых успешных операторов связи не только на территории города, но и в Псковской области».

Там также отметили, что помнить Александра Солодовникова будут не только как талантливого предпринимателя, но и как скромного, порядочного, справедливого человека, умеющего работать в команде и доброжелательного к людям. «Администрация города Великие Луки искренне соболезнует родным, друзьям, коллегам - всем близким людям Александра Солодовникова. Светлая память Александру Владимировичу Солодовникову!» - говорится в сообщении.