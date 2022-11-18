Депутат Псковской гордумы: Люди не готовы платить за благоустройство дворов

12:56, 18 ноября 2022, ПАИ

Псковичи не готовы воспринимать, что за размежёванной территорией двора они должны следить сами, сказал депутат Псковской городской Думы Иван Мешков на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«Например, они не готовы за свой счет спиливать там деревья», - заметил Мешков.

Он также рассказал, что в основном к нему обращаются по поводу благоустройства дворов. «Люди хотят навести порядок, они готовы принимать в этом участие», - отметил Мешков.

«Очень остро стоит вопрос с местами сбора ТКО. Раньше тем, где была площадка, она была огорожена кирпичной кладкой, но теперь во многих местах она пришла в негодность. В 2023 году в планах смонтировать площадки для сбора ТКО закрытого типа, чтобы птицы не могли туда добраться и визуально это хорошо воспринималось», - рассказал депутат.