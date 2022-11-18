Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Депутат Псковской гордумы: Люди не готовы платить за благоустройство дворов

Псковичи не готовы воспринимать, что за размежёванной территорией двора они должны следить сами, сказал депутат Псковской городской Думы Иван Мешков на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«Например, они не готовы за свой счет спиливать там деревья», - заметил Мешков.

Он также рассказал, что в основном к нему обращаются по поводу благоустройства дворов. «Люди хотят навести порядок, они готовы принимать в этом участие», - отметил Мешков.

«Очень остро стоит вопрос с местами сбора ТКО. Раньше тем, где была площадка, она была огорожена кирпичной кладкой, но теперь во многих местах она пришла в негодность. В 2023 году в планах смонтировать площадки для сбора ТКО закрытого типа, чтобы птицы не могли туда добраться и визуально это хорошо воспринималось», - рассказал депутат.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

18 ноября 2022

В Пскове для вынужденных переселенцев провели литературный вечер
18 ноября 2022

Псковский конезавод в Волышово планируют продать за 40 млн рублей
18 ноября 2022

Горводоканал устраняет утечку на Рижском проспекте в Пскове
18 ноября 2022

Ещё один пскович скончался от коронавирусной инфекции
18 ноября 2022

Ректор ПсковГУ снялась в известной телепередаче
18 ноября 2022

До -9 градусов похолодает в Псковской области 19 ноября
18 ноября 2022

Капремонт дороги в Псковском районе завершится в этом году
18 ноября 2022

Подготовлен проект художественного освещения памятника патриарху Тихону

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...