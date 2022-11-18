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Общество

Ещё один пскович скончался от коронавирусной инфекции

Ещё один человек умер от коронавируса в Псковской области, сообщается в официальном Telegram-канале региона. 

За всё время пандемии от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 1 943 пациента. Зафиксировано 125 426 случаев заражения коронавирусом, за сутки – 14. Выздоровело еще 22 человека, всего – 123 222. 

Статистика заболеваемости COVID-19 в муниципалитетах:

Псков – 41051/5
Великие Луки – 18224/4
Бежаницкий район – 1608/0
Великолукский район – 2848/0
Гдовский район – 2253/1
Дедовичский район – 3084/1
Дновский район – 1022/0
Красногородский район – 1129/0
Куньинский район – 1067/0
Локнянский район – 1207/0
Невельский район – 5650/2
Новоржевский район – 1352/0
Новосокольнический район – 3305/0
Опочецкий район – 3834/0
Островский район – 6092/0
Палкинский район – 1272/0
Печорский район – 2978/0
Плюсский район – 1972/0
Порховский район – 4556/1
Псковский район – 9706/0
Пустошкинский район – 1581/0
Пушкиногорский район – 1803/0
Пыталовский район – 1922/0
Себежский район – 2995/0
Струго-Красненский район – 2122/0
Усвятский район – 747/0
Иногородние (с 30.12.2020) – 46.

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