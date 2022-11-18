Ещё один пскович скончался от коронавирусной инфекции

14:48, 18 ноября 2022, ПАИ

Ещё один человек умер от коронавируса в Псковской области, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

За всё время пандемии от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 1 943 пациента. Зафиксировано 125 426 случаев заражения коронавирусом, за сутки – 14. Выздоровело еще 22 человека, всего – 123 222.

Статистика заболеваемости COVID-19 в муниципалитетах:

Псков – 41051/5

Великие Луки – 18224/4

Бежаницкий район – 1608/0

Великолукский район – 2848/0

Гдовский район – 2253/1

Дедовичский район – 3084/1

Дновский район – 1022/0

Красногородский район – 1129/0

Куньинский район – 1067/0

Локнянский район – 1207/0

Невельский район – 5650/2

Новоржевский район – 1352/0

Новосокольнический район – 3305/0

Опочецкий район – 3834/0

Островский район – 6092/0

Палкинский район – 1272/0

Печорский район – 2978/0

Плюсский район – 1972/0

Порховский район – 4556/1

Псковский район – 9706/0

Пустошкинский район – 1581/0

Пушкиногорский район – 1803/0

Пыталовский район – 1922/0

Себежский район – 2995/0

Струго-Красненский район – 2122/0

Усвятский район – 747/0

Иногородние (с 30.12.2020) – 46.