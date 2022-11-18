Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Эстония и Россия договорились о ловле рыбы в приграничных озёрах

Объём квот вылова рыбы в приграничных озёрах определила межправительственная комиссия Эстонии и России по вопросам рыболовства на завершившемся заседании, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства окружающей среды Эстонии.

Заседание комиссии проходило по видеосвязи и было организовано Эстонией. Эстония заранее уведомила Россию о том, что в связи с событиями на Украине страна не считает возможным проведение заседания на территории Эстонской Республики, отмечает пресс-служба.

«Договорённости, достигнутые в ходе переговоров, основаны на оценке рыбных запасов приграничных озёр учёными обеих стран. Объёмы промысловой рыбы в Чудском, Тёплом и Псковском озерах в последние годы были небольшими, но немного улучшились по сравнению с прошлым годом», — говорится в сообщении.

Согласно договорённости, эстонские рыбаки смогут в следующем году выловить в приграничных озёрах по сравнению с текущим годом больше судаков, окуней, щук и лещей, но меньше ряпушек. Также была согласована программа научно-исследовательских работ на Чудском озере, которая будет осуществляться независимо научными сотрудниками обеих стран.

Сотрудничество между Эстонией и Россией в области сохранения и защиты рыбных запасов в приграничных озёрах началось в 1994 году, когда в Москве был подписан договор о сотрудничестве. На основании договора двусторонняя комиссия по рыболовству проводит заседания два раза в год.                                           

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

18 ноября 2022

Студенты ПсковГУ провели экскурсии на фестивале анимации и литературы «Пушкин и…»
18 ноября 2022

Специалист по бизнес-планированию претендует на «Народное признание»
18 ноября 2022

СК возбудил уголовное дело по факту расстрела российских военнослужащих

18 ноября 2022

Чувство эстетики будут развивать у детей в музее-заповеднике «Михайловское»
18 ноября 2022

89-й выпуск «Псковского телеграма» вышел в эфир
18 ноября 2022

ВИДЕО Новый проект «Zа жизнь» представит «Первый Псковский»
18 ноября 2022

Очереди у шиномонтажей образовались из-за снега в Пскове

18 ноября 2022

Все равны, лучше хором и бесхозная ракета – 89-й выпуск «Псковского телеграма»

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...