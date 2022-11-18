Эстония и Россия договорились о ловле рыбы в приграничных озёрах

19:09, 18 ноября 2022, ПАИ

Объём квот вылова рыбы в приграничных озёрах определила межправительственная комиссия Эстонии и России по вопросам рыболовства на завершившемся заседании, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства окружающей среды Эстонии.

Заседание комиссии проходило по видеосвязи и было организовано Эстонией. Эстония заранее уведомила Россию о том, что в связи с событиями на Украине страна не считает возможным проведение заседания на территории Эстонской Республики, отмечает пресс-служба.

«Договорённости, достигнутые в ходе переговоров, основаны на оценке рыбных запасов приграничных озёр учёными обеих стран. Объёмы промысловой рыбы в Чудском, Тёплом и Псковском озерах в последние годы были небольшими, но немного улучшились по сравнению с прошлым годом», — говорится в сообщении.

Согласно договорённости, эстонские рыбаки смогут в следующем году выловить в приграничных озёрах по сравнению с текущим годом больше судаков, окуней, щук и лещей, но меньше ряпушек. Также была согласована программа научно-исследовательских работ на Чудском озере, которая будет осуществляться независимо научными сотрудниками обеих стран.

Сотрудничество между Эстонией и Россией в области сохранения и защиты рыбных запасов в приграничных озёрах началось в 1994 году, когда в Москве был подписан договор о сотрудничестве. На основании договора двусторонняя комиссия по рыболовству проводит заседания два раза в год.