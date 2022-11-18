Студенты ПсковГУ провели экскурсии на фестивале анимации и литературы «Пушкин и…»

20:23, 18 ноября 2022, ПАИ

Студенты-филологи ПсковГУ стали участниками фестиваля анимации и литературы «Пушкин и…». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Ребята помогали принимать многочисленных гостей в первый день работы мероприятия в Государственном музее-заповеднике А. C. Пушкина «Михайловское».

Третьекурсницы факультета русской филологии и иностранных языков провели экскурсии по выставкам, развёрнутым в научно-культурном центре Пушкинского заповедника. Это экспозиции «Пушкин и земля Псковская» («Пушкинская капелла Петра Оссовского»), «Мода, престол которой в Париже…», «С мольбертом по пушкинским местам» (выставка работ современных новгородских художников), «Храни селенье, лес и дикий садик мой, и скромную семьи моей обитель...» (к столетию послереволюционного возрождения музея).