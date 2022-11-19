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Общество

Михаил Ведерников ответил на вопросы псковичей об указе о поддержке участников СВО

Решение распространить действие указа о получении мер соцподдержки не только на мобилизованных, но также на военнослужащих и добровольцев принял губернатор Псковской области Михаил Ведерников на этой неделе. На уточняющие вопросы по этой теме глава региона ответил в новом видео из цикла «Еженедельное».

Распространяются ли меры поддержки на пограничников?

Речь идёт о поддержке только активных участников специальной военной операции, а не обо всех военнослужащих в принципе. После возвращения из зоны проведения СВО меры поддержки также действовать уже не будут.

Можно ли воспользоваться льготами на детский сад, если дети военнослужащему не родные?

Да, конечно, можно. Семья есть семья.

Много вопросов поступило о транспортном налоге, потому что по нему уже пришли платёжные извещения и некоторые уже их оплатили.

Платить по ним не нужно. Все списки передали в налоговое ведомство, коллеги будут по ним ориентироваться. При этом если машина числится за супругой мобилизованного, то она должна подать заявление в налоговую об освобождении от уплаты налога.

То же касается тех, кто уже оплатил налог. Для возврата средств нужно подать заявление после 1 декабря. Это можно сделать несколькими способами: в территориальном налоговом органе, через личный кабинет налогоплательщика, через сайт или через центр помощи семьям мобилизованных и военнослужащих.

Могут ли воспользоваться льготами на оплату детского сада те семьи военнослужащих, у которых в Пскове прописка временная?

Да, могут. Льготы распространяются на всех, кто зарегистрирован в регионе.

Ранее сообщалось, что псковских добровольцев, контрактников и мобилизованных уравняли в соцпривилегиях.

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