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Общество

Псковских добровольцев, контрактников и мобилизованных уравняли в соцпривилегиях

Добровольцев, контрактников и мобилизованных в Псковской области уравняли в правах на получение мер соцподдержки. Об этом в своём обращении к жителям региона сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«Хочу сообщить, что принял непростое для нашего бюджета, но, считаю, своевременное и справедливое решение. Теперь категории граждан Псковской области: мобилизованные, служащие по контракту и добровольцы — уравнены в своих правах и мерах поддержки, — отметил Михаил Ведерников. — На сегодняшний день все эти граждане, семьи этих людей могут пользоваться теми мерами поддержки, которые принимались для мобилизованных: это первоочередное зачисление в детские сады и школы, освобождение от платы за детсады, от оплаты питания в школах и от уплаты транспортного налога на два года. Речь идёт о платежах, которые должны были пройти в этом и в следующем годах. Эти меры теперь распространяются на всех. Это справедливо. Разницы быть не должно. Все в одинаковых условиях с оружием в руках защищают нашу страну, нашу область. Я благодарен президенту и правительству за принятые решения синхронизировать меры поддержки и на федеральном уровне. Все эти категории граждан получают по 195 тысяч рублей».

Губернатор уточнил, что меры соцподдержки для семей служащих по контракту и добровольцев будут действовать не с сегодняшнего дня, а с того момента, как начали действовать меры поддержки для семей мобилизованных.

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