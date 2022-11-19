Дом для переселенцев из аварийного жилья в Пскове построят раньше срока

10:13, 19 ноября 2022, ПАИ

Строительство дома для переселенцев из ветхого и аварийного жилья на пересечении улиц Юности и Инженерной идёт с опережением графика на два месяца, сообщил в своём телеграм-канале глава города Пскова Борис Елкин.

«Строители монтируют стеновые панели седьмого этажа. Выполнен дренаж, сделана наружная система холодного водоснабжения и хозяйственно-бытовая канализация. Частично выполнена наружная теплотрасса. Начато устройство системы холодного водоснабжения в подвале», — написал глава города.

Дом строится по нацпроекту «Жильё и городская среда». Он будет 10-этажным, на 198 квартир. Это позволит расселить более 50 домов, признанных аварийными до января 2017 года. Срок исполнения контракта — 1 декабря 2023 года. Глава региона Михаил Ведерников оценил высокие темпы строительства и поручил сдать объект раньше намеченного срока.