Три человека пострадали в результате ДТП в Псковском районе

21:27, 19 ноября 2022, ПАИ

В Псковском районе на трассе А-212 на 19-м километре произошло столкновение трёх легковых автомобилей, в результате которого два автомобиля вылетели в кювет. Прибывшие на место происшествия спасатели обесточили автомобили.

В ДТП пострадали три человека, один из них госпитализирован в медучреждение, двое от госпитализации отказались.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.