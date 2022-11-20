День педиатра отмечается 20 ноября

09:05, 20 ноября 2022, ПАИ

Ежегодно 20 ноября свой профессиональный праздник отмечают педиатры, сообщает сайт calend.ru.

Празднование Дня педиатра неразрывно связано с празднованием Всемирного дня ребёнка, ведущего свою историю с 1954 года, когда Генеральная Ассамблея ООН дала соответствующие рекомендации государствам – членам ООН.

20 ноября 1959 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию прав ребёнка. Этот документ, принятие которого стало логическим продолжением принятия в 1948 году Всеобщей декларации прав человека, провозглашал основные принципы защиты детства. Дальнейшее документальное международное правовое развитие в области защиты прав детей произошло тридцать лет спустя, в 1989 году, когда ООН в дополнение к уже действующим нормативным актам приняла Конвенцию о правах ребёнка.

Следуя рекомендациям ООН, большинство стран – участниц этой организации учредили у себя празднование Всемирного дня ребёнка, приурочив его ко дню принятия ООН Декларации прав ребёнка. Этот праздник, направленный на обеспечение благополучия детей во всём мире, во многих странах стал отмечаться одновременно с Днём педиатра — врача, стоящего на защите здоровья детей с момента их появления на свет. Среди всех медицинских специальностей именно педиатрия встаёт на стражу здоровья ребёнка первой. Именно поэтому оба праздника и идут рука об руку во многих государствах мира.

Значение педиатра в жизни людей трудно переоценить. Забота о здоровье ребёнка становится одной из основных в жизни родителей после появления на свет малыша. Хороший детский врач для родителей становится надёжной опорой на долгие годы. Забота о будущем семьи, общества и государства — так можно охарактеризовать в глобальном масштабе труд и специфику работы детских врачей.

Несмотря на постоянное развитие медицины, в том числе и педиатрии, остаётся ещё много очагов, где уровень детской смертности, вызванный инфекционными заболеваниями, низким уровнем культуры родителей, недоеданием и антисанитарными условиями, высок. Дети так же, как и пожилые люди, относятся к наименее защищённой категории граждан. Это требует от государств особого внимания.

Развитие педиатрии, забота о том, чтобы детские врачи могли получать высококачественное образование и должный уровень знаний, обладали современным высокотехнологичным диагностическим и лечебным оборудованием, полным спектром медикаментов, достойными условиями для оказания медицинской помощи детям, — вот лишь отдельные аспекты того, на что призывают обратить внимание властей Всемирная организация здравоохранения, Фонды защиты детей, а также учреждения здравоохранения. Отдельное место занимает вопрос персонального подхода к кадровому отбору кандидатов на специальность педиатра. Ведь эта профессия связана не просто с оказанием медицинских услуг и требует от врача не только сугубо медицинских знаний, но и особых психологических навыков, умений, личностных качеств, позволяющих работать с детьми.