Два человека заблокированы в горящем здании в Москве

16:12, 20 ноября 2022, ПАИ

Два человека заблокированы в складском здании на Комсомольской площади в центре Москвы, которое горит на площади почти 2 тыс. кв. метров, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные спецслужбы.

«В настоящее время два человека находятся на складе на Комсомольской площади. Все силы направлены на их спасение», — сказал собеседник агентства.

Пожарные спасают из горящего складского здания в центре Москвы людей, которые просят о помощи. Около 10 человек не могут выбраться. Пожару на Комсомольской площади присвоен второй ранг сложности.