Два человека госпитализированы в результате ДТП в Псковском районе

16:33, 20 ноября 2022, ПАИ

В Псковском районе у поворота к деревне Подборовье-3 водитель, управляя автомобилем Nissan, не справился с управлением и вылетел в кювет. Прибывшие на место происшествия спасатели деблокировали и вытащили пострадавших из автомобиля и передали их бригаде скорой помощи.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









В результате ДТП два человека госпитализированы в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.