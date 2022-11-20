В Латвии надругались над памятником советским воинам

20:37, 20 ноября 2022, ПАИ

В Елгавском крае свершилось очередное надругательство над памятью о советских воинах: с мемориала похищены буквы «Слава героям» на латышском и русском языках. Об этом сообщается в латвийском Telegrаm-канале BALTNEWS.

Фотографиями вандализма поделились очевидцы в Facebook* (принадлежит компании META, признанной в России экстремистской). На этот раз даже латыши выразили своё недовольство в комментариях: «Beidziet demolēt kapus un cilvēku piemiņu!!! Jums pašiem tas viss nāks atpakaļ! Nojauks un novāks no zemes virsas visu jūsu dārgo «neatkarīgo» Latviju kā nieku!!!», — что в переводе на русский язык звучит так: «Прекратите разрушать кладбища и память!!! Вам всё вернётся назад! Снесут и сотрут с лица земли всю вашу драгоценную «независимую» Латвию!!!»