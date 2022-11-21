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Общество

Россиянам объяснили, когда и почему в стране снизятся цены на автомобили

Какой фактор может привести к существенному снижению цен на автомобили в России, объяснил главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков.

Сокращение импорта в Россию зарубежных марок машин привело к росту стоимости тех, что остались на рынке. Вернуть цены к прежним значениям может только дополнительная поставка примерно миллиона машин, такое мнение высказал в интервью радио Sputnik главный редактор Максим Кадаков. «Когда рынок будет насыщен, автомобили могут серьезно подешеветь», - спрогнозировал он.

«Главный и единственный фактор, который может привести к снижению цен на автомобили в России, – это насыщение рынка. В прошлом году россияне купили 1 670 000 новых легковых автомобилей – это наша планка. В этом году мы в лучшем случае выйдем на 800 тысяч. Дефицит новых автомобилей у нас составляет миллион штук. Рынок не насыщен. До тех пор, пока не произойдет насыщение, цены по-серьезному не сбросят», – отметил Максим Кадаков.

Речь идет о насыщении авторынка во всех ценовых сегментах – увеличение поставок в каком-то одном из них не приведет к общему снижению цен, уточнил он.

«Если автомобильный рынок России будет перенасыщен отечественными автомобилями, то да, цены на них могут «просесть». Но тут надо понимать, что падать они будут именно на те машины, которые есть. Условно, если будет много машин Lada, то машины Hyundai или Mercedes, которых на рынке все меньше, от этого дешевле не станут», – заключил эксперт.
 

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