Мужчина отобрал у островички продукты и ковёр за сложенные дрова

08:15, 21 ноября 2022, ПАИ

Дело в отношении ранее судимого мужчины рассмотрел Островский городской суд, с мая 2015 года он несколько раз привлекался к уголовной ответственности за грабёж и кражи. Об этом пишет газета «Островские вести».

В ноябре на улице Фестивальной в течение двух дней подсудимый складывал в поленницу колотые дрова. На второй день он решил договориться с женщиной о размере оплаты за эту услугу. Она предложила работнику пятьсот рублей, но тот посчитал, что это слишком маленькая сумма. Он оттолкнул хозяйку дома от холодильника, откуда забрал ветчину, а со стола - батон. Через одиннадцать дней он снова пришёл в дом на Фестивальной за ковром с веранды.

Ранее, в сентябре 2021 года, мужчина вместе со знакомыми участвовал в застолье в одной из квартир в Острове-3. Когда хозяин жилища уснул, мужчина украл мобильный телефон марки TECNO Spark 6, который оценили в 6 359 рублей. Телефон он продал всего за двести рублей.



Островский городской суд признал злоумышленника виновным в совершении преступлений и назначил ему наказание в виде лишения свободы на десять месяцев в колонии особого режима. Также суд удовлетворил гражданские иски в размере 376 рублей и 6 359 рублей.