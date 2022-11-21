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Как пройти диспансеризацию, рассказали псковичам

Псковичей приглашают пройти диспансеризацию в Псковской городской поликлинике, сообщается в Telegram-канале медучреждения. 

«Диспансеризацию проводят, чтобы вовремя обнаружить болезни, о которых вы не догадываетесь. Или чтобы подтвердить, что вы здоровы. Для диспансеризации не нужны жалобы и симптомы — только ваше желание, добровольное согласие, полис ОМС и прикрепление к поликлинике, где и проводится обследование», — говорится в сообщении.

Первый этап диспансеризации — скрининг. На нём определяют группу состояния здоровья. Тем, у кого выявлены скрытые заболевания, назначают дополнительные обследования.

Диспансеризация первого этапа проводится для всех желающих и включает в себя:
• анкетирование;
• измерение роста, массы тела, давления;
• общий анализ крови;
• ЭКГ и др.

По результатам обследования вам выдадут паспорт здоровья.

Второй этап — углублённый. Его проводят для дополнительного обследования и уточнения диагноза. Он включает:
• осмотр узких специалистов;
• ФГДС — фиброэзофагогастродуоденоскопию, способную выявить заболевания ЖКТ, по назначению врача;
• рентген или КТ лёгких;
• другие исследования по показаниям.

У тех, кто болел коронавирусом, дополнительно измерят сатурацию и объём лёгких, возьмут анализ, чтобы определить концентрацию D-димера в крови и выявить признаки тромбообразования.

С 18 до 39 лет диспансеризацию проходят раз в три года, с 40 лет — каждый год. После перенесённого коронавируса — не ранее 60 дней после выздоровления.

Обращаться необходимо в отделение профилактики по месту прикрепления:

  •  в поликлинике №1 (ул. Кузнецкая, д. 19). Кабинет №54 c 8:00 до 13.00. 66-53-29 – телефон предварительной записи 
  •  в поликлинике №2 (ул. Кузбасской Дивизии, д. 22) (корпус Б) с 8:00 до 18.00. 29-35-02 – телефон предварительной записи
  •  в поликлинике №3 (ул. Индустриальная, д. 8) кабинет №26 c 8:00 до 12:00. 53-62-14 – телефон предварительной записи.

Также по всем вопросам вы можете обращаться кол-центр поликлиники по телефону 299-028.

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