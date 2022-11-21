Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Россиян выселили из отеля в Венгрии, владельцем которого оказался украинец

Российских туристов, путешествующих по Европе, выселили из отеля в Венгрии из-за национальности. Об этом стало известно порталу TourDom.

Супруги из России рассказали, что заселились в отель Premier Hotel Miscolc в городе Мишкольц около шести вечера. Однако в девять вечера, когда пара уже готовилась ко сну, им позвонил управляющий и сообщил, что постояльцам срочно нужно съехать из номера.

«Фактически нас просто подняли из постели и выпроводили. Молодой человек говорил по-русски, был достаточно корректен и даже извинился, но требовал выселиться очень настойчиво», — объяснила путешественница.

Россиянка добавила, что перед отъездом им удалось выяснить причину выселения. По ее словам, владельцем отеля оказался украинец, который попросил персонал не заселять гостей с российскими паспортами. Тем не менее собеседница источника отметила, что управляющий гостиницы помог им найти другой вариант размещения и даже договорился о заселении.

Кроме того, в TourDom добавили, что туристы бронировали отель через Booking.com и сервис вернул им деньги после того, как россияне направили туда обращение.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

21 ноября 2022

Пропавший 24-летний пскович найден живым
21 ноября 2022

Volkswagen вылетел в кювет в Струго-Красненском районе
20 ноября 2022

Жителей Херсона вызывают на допросы
20 ноября 2022

Две человека пострадали в результате ДТП в Псковском районе

20 ноября 2022

В Латвии надругались над памятником советским воинам
20 ноября 2022

Утечку на теплотрассе устранили в Пскове
20 ноября 2022

Два человека госпитализированы в результате ДТП в Псковском районе

20 ноября 2022

Два человека заблокированы в горящем здании в Москве

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...