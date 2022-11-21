Владелец кондитерских в Пскове: Предпринимательство не может не напрягать

14:18, 21 ноября 2022, ПАИ

Предпринимательство не может не напрягать, заявил основатель известной сети кондитерских в Пскове Михаил Пасько в эфире новой радиопрограммы «Бизнес-ланч» на «Серебряном дожде».

«Все, когда шагают в предпринимательство, хотят открыть, чтобы нравилось, чтобы приносило прибыль и не напрягало. Но, к сожалению, так не бывает. Вообще предприниматель, который не нервничает, это как минимум странный предприниматель», - уверен Михаил Пасько.

Он также добавил, что его кондитерские занимают в Пскове определенную нишу, которая может быть не всем близка. «Мы занимаем определенную нишу и формат. Я думаю, что не все люди выбирают нас и этот формат, потому что кому-то нравятся другие заведения. Другие, более досуговые, форматы. Но хотелось бы, конечно, чтобы все знали о нашем существовании и заходили к нам», - отметил владелец кондитерских.