Директор известной кондитерской станет гостем программы «Бизнес-ланч»
Сегодня в эфире радиостанции «Серебряный дождь» выйдет первый выпуск программы «Бизнес-ланч». Гостем передачи станет директор кафе-кондитерской Михаил Пасько.
- Без молекулярной кухни: что предпочитают на обед в правительстве РФ?
- Ставим рекорды в духовке: как испечь за три дня почти 100 тортов и тысячу коржей?
- Абонемент в кондитерскую: в чем секрет запуска бизнеса при помощи продовольственного краудфандинга?
- Полная посадка: почему псковский общепит не боится кризиса?
- Драка на пирожках: есть ли конкуренция между фаст-фудом и классическими ресторанами?
Об этом и многом другом ведущие Алексей Семёнов и Сергей Пакреев будут разбираться вместе с радиослушателями и гостями студии.
Новая программа «Бизнес-ланч» будет выходить по понедельникам. Трансляцию всех эфиров можно будет смотреть на сайте ПАИ и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/paipskov.
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