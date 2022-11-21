Директор известной кондитерской станет гостем программы «Бизнес-ланч»

10:17, 21 ноября 2022, ПАИ

Сегодня в эфире радиостанции «Серебряный дождь» выйдет первый выпуск программы «Бизнес-ланч». Гостем передачи станет директор кафе-кондитерской Михаил Пасько.

Без молекулярной кухни: что предпочитают на обед в правительстве РФ?

Ставим рекорды в духовке: как испечь за три дня почти 100 тортов и тысячу коржей?

Абонемент в кондитерскую: в чем секрет запуска бизнеса при помощи продовольственного краудфандинга?

Полная посадка: почему псковский общепит не боится кризиса?

Драка на пирожках: есть ли конкуренция между фаст-фудом и классическими ресторанами?

Об этом и многом другом ведущие Алексей Семёнов и Сергей Пакреев будут разбираться вместе с радиослушателями и гостями студии.

Новая программа «Бизнес-ланч» будет выходить по понедельникам. Трансляцию всех эфиров можно будет смотреть на сайте ПАИ и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/paipskov.