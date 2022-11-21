К владельцу кондитерского бренда в Пскове обращаются за франшизой

14:25, 21 ноября 2022, ПАИ

К владельцу псковского бренда кафе-кондитерской обращаются за франшизой из других регионов. Об этом основатель сети кондитерских Михаил Пасько рассказал в эфире новой радиопрограммы «Бизнес-ланч» на «Серебряном дожде».

«На данный момент мы работаем исключительно в Пскове. Поступают периодически предложения открыть что-то в других городах либо по франшизе, либо самостоятельно. Но в данный момент рынок Пскова позволяет двигаться и расширяться, поэтому мы работаем в рамках города», - пояснил Михаил Пасько.

Он уточнил, что в Пскове работают четыре заведения сети. «Есть точки, в которых находится сразу несколько форматов. В последнем нашем кафе на улице Труда, например, сразу три заведения. Так получилось, там открыли кафе «Бистро», «Кулинарию» и «Суши-пиццу», в основном на доставках, но можно приобрести что-то на месте, в кафе, там выставлено меню. Мы растем и двигаемся, скоро увидите от нас какие-то новые истории», - пообещал Михаил Пасько.