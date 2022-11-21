Движение транспорта ограничат на улице Нововойсковой в Пскове

10:26, 21 ноября 2022, ПАИ

Участок улицы Нововойсковой, в районе домов № 29 и 39 в Пскове закроют для движения транспорта с 22 по 23 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Ограничение движения связано с проведением работ по прокладке газовых сетей.

Администрация Пскова приносит извинения за доставленные неудобства, просит учесть эту информацию при планировании поездок и внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.