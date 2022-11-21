Основатель сети кондитерских в Пскове рассказал, как открыл первое кафе

14:43, 21 ноября 2022, ПАИ

Чтобы открыть первое кафе, приходилось вставать в три-четыре утра, делать мебель и всё остальное своими руками, рассказал основатель сети кондитерских в Пскове Михаил Пасько в эфире новой радиопрограммы «Бизнес-ланч» на «Серебряном дожде».

«Вначале нас было четыре человека - я, мой партнер по бизнесу Александр, супруга и один кондитер. Вставать приходилось в три-четыре утра, мебель, интерьеры - всё делать своими руками. Да, так и было», - вспомнил Михаил Пасько.

«До момента открытия первого кафе мы чуть больше года работали сами как небольшой цех на доставку в другие заведения по заказам», - добавил гость студии.