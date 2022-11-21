«Пашешь 24 на 7»: псковский бизнесмен рассказал о начале своего дела

21:39, 21 ноября 2022, ПАИ

«24/7 пашешь, выходных и отпусков нет», — рассказал псковский кондитер Михаил Пасько о начале своего дела. Сегодня он стал гостем новой радиопрограммы «Бизнес-ланч» на «Серебряном дожде».

«Сначала я сделал первый шаг, вышел и стою на улице, читаю плакат напротив областной администрации: Фонд инвестиционного развития, помощь предпринимателям. Думаю, надо попробовать. Пришёл, мне говорят: «У вас что-то есть?» Я говорю: «Нет». Мне в ответ: «Приходите, когда что-то появится». У меня должно было быть уже что-то связанное с бизнесом. А у меня его ещё не было. Мой друг и партнёр взял на тот момент заём, чтобы нам открыть производство. Он взял половину, а вторую половину мне в банках не давали. Бизнес-план был только в голове. У меня получился личный краудфандинг, я общался с людьми и договаривался», — отметил Михаил Пасько.

По его словам, все десерты с самого начала проходили через его руки. «И мы все втроем: я, супруга и партнёр — делали то, что нужно. Продавали, пекли, выходили на ярмарки, торговали. Днём закупали, ночью делали, а утром везли. Первый период самый сложный, и его нужно перетерпеть, потому что можно сломаться от того, что пашешь 24 на 7, а выходных и отпусков нет», — добавил предприниматель.