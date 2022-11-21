Путин наградил псковских медиков за борьбу с коронавирусом

11:10, 21 ноября 2022, ПАИ

Одиннадцать медиков из Псковской области наградили медалями по указу президента РФ Владимира Путина. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, за высокий профессионализм, заслуги в организации и оказании медпомощи и большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19) медалью Луки Крымского награждены: