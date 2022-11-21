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Общество

Путин наградил псковских медиков за борьбу с коронавирусом

Одиннадцать медиков из Псковской области наградили медалями по указу президента РФ Владимира Путина. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, за высокий профессионализм, заслуги в организации и оказании медпомощи и большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19) медалью Луки Крымского награждены:

  • медсестра Порховской межрайонной больницы Нина Белова;
  • медсестра Псковской городской поликлиники Светлана Боровкова;
  • завотделением Псковской городской больницы Ирина Вязьменова;
  • врач Псковской межрайонной больницы Елена Гошко;
  • врач Псковской городской поликлиники Тамара Иванова;
  • врач Псковской городской больницы Олег Кошляк;
  • врач Псковской городской поликлиники Инна Купецкая;
  • фельдшер-лаборант Псковской городской больницы Елена Никифорова;
  • медсестра Псковской городской больницы Любовь Петрова;
  • врач Псковской городской больницы Владимир Семенов;
  • врач Псковской городской больницы Елена Фролова.
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Путин наградил псковских медиков за борьбу с коронавирусом

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