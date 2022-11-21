Путин наградил псковских медиков за борьбу с коронавирусом
Одиннадцать медиков из Псковской области наградили медалями по указу президента РФ Владимира Путина. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Так, за высокий профессионализм, заслуги в организации и оказании медпомощи и большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19) медалью Луки Крымского награждены:
- медсестра Порховской межрайонной больницы Нина Белова;
- медсестра Псковской городской поликлиники Светлана Боровкова;
- завотделением Псковской городской больницы Ирина Вязьменова;
- врач Псковской межрайонной больницы Елена Гошко;
- врач Псковской городской поликлиники Тамара Иванова;
- врач Псковской городской больницы Олег Кошляк;
- врач Псковской городской поликлиники Инна Купецкая;
- фельдшер-лаборант Псковской городской больницы Елена Никифорова;
- медсестра Псковской городской больницы Любовь Петрова;
- врач Псковской городской больницы Владимир Семенов;
- врач Псковской городской больницы Елена Фролова.
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