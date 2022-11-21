Свиной грипп выявили у пациента в Псковской области

12:03, 21 ноября 2022, ПАИ

Первый случай H1N1 (свиной грипп) зарегистрирован в Псковской области, сообщила в эфире «Псковского телеграма Online» главврач Псковской областной клинической инфекционной больницы Анастасия Повторейко.

«В этом году ожидается H1N1, H3N2 и обычный сезонный грипп B. Причем симптомы похожи на коронавирус - болит горло, поднимается температура, головные боли, выраженная слабость, диарейный синдром, но тактика лечения при этом кардинально разная», - пояснила врач.

Она добавила, что в инфекционной больнице можно сдать мазок, по которому специалисты смогут сразу дифференцировать и грипп, и коронавирус.