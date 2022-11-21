Врач призвала псковичей вакцинироваться от гриппа до начала зимы

12:17, 21 ноября 2022, ПАИ

Вакцинироваться от гриппа до 30 ноября призвала псковичей главврач Псковской областной клинической инфекционной больницы Анастасия Повторейко в эфире «Псковского телеграма Online».

«Желательно успеть к 1 декабря. Это золотая неделя, там погода способствует, потом мы ожидаем повышения температуры и будут более благоприятные условия для распространения вирусов», - пояснила Анастасия Повторейко.

«Надо бежать вакцинироваться самим, и бабушек и дедушек тоже вакцинировать в обязательном порядке», - добавила специалист.