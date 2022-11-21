Подведены итоги фестиваля анимации и литературы «Пушкин и...»

13:29, 21 ноября 2022, ПАИ

Подведены итоги фестиваля анимации и литературы «Пушкин и...». Торжественная церемония закрытия состоялась в Научно-культурном центре Пушкинского заповедника, сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

В рамках фестиваля было проведено более 20 творческих встреч с участниками фестиваля – писателями и аниматорами. За четыре дня фестиваля его посетили около 2 700 зрителей самого разного возраста.

На мероприятии были показаны десятки мультфильмов, снятых по мотивам литературных произведений различных авторов, из них 40 – это анимационные новинки, участвующие в конкурсе. Их судило жюри во главе с режиссером-мультипликатором, педагогом ВГИК Алексеем Дёминым.

Диплом жюри за «Лучший студенческий фильм» получила режиссёр-постановщик и автор сценария фильма «Слепые» Анастасия Верейкина.

Приз за лучшего персонажа получила режиссёр-постановщик и автор сценария фильма «Мы будем вместе» Серафима Труевцева (по дневникам отца-хиппи Юры Диверсанта). Приз за лучшую режиссуру достался Василию Чиркову, режиссёру-постановщику и автору сценария фильма «Белый-белый день». Приз за лучшую адаптацию литературного произведения присужден фильму «Жираф», режиссёр Наталья Мирзоян, по стихотворению Николая Гумилева.

Приз за лучшее художественное решение присужден режиссёру-постановщику и автору сценария Анне Швейгольц, фильм – «Ой, чие ж то жито» по украинской народной балладе и народной живописи Восточной Европы.

Гран-при I фестиваля анимации и литературы «Пушкин и...» получил фильм «Хозяйка медной горы» по мотивам сказов Павла Бажова – режиссер-постановщик, автор Дмитрий Геллер, продюсеры Мария Клюквина, Николай Григорьев.