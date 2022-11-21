Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Подведены итоги фестиваля анимации и литературы «Пушкин и...»

Фото: Пушкинский заповедник

Подведены итоги фестиваля анимации и литературы «Пушкин и...». Торжественная церемония закрытия состоялась в Научно-культурном центре Пушкинского заповедника, сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте». 

В рамках фестиваля было проведено более 20 творческих встреч с участниками фестиваля – писателями и аниматорами. За четыре дня фестиваля его посетили около 2 700 зрителей самого разного возраста. 

На мероприятии были показаны десятки мультфильмов, снятых по мотивам литературных произведений различных авторов, из них 40 – это анимационные новинки, участвующие в конкурсе. Их судило жюри во главе с режиссером-мультипликатором, педагогом ВГИК Алексеем Дёминым.

Фото: Пушкинский заповедник

Диплом жюри за «Лучший студенческий фильм» получила режиссёр-постановщик и автор сценария фильма «Слепые» Анастасия Верейкина.

Приз за лучшего персонажа получила режиссёр-постановщик и автор сценария фильма «Мы будем вместе» Серафима Труевцева (по дневникам отца-хиппи Юры Диверсанта). Приз за лучшую режиссуру достался Василию Чиркову, режиссёру-постановщику и автору сценария фильма «Белый-белый день». Приз за лучшую адаптацию литературного произведения присужден фильму «Жираф», режиссёр Наталья Мирзоян, по стихотворению Николая Гумилева.

Фото: Пушкинский заповедник

Приз за лучшее художественное решение присужден режиссёру-постановщику и автору сценария Анне Швейгольц, фильм – «Ой, чие ж то жито» по украинской народной балладе и народной живописи Восточной Европы.

Гран-при I фестиваля анимации и литературы «Пушкин и...» получил фильм «Хозяйка медной горы» по мотивам сказов Павла Бажова – режиссер-постановщик, автор Дмитрий Геллер, продюсеры Мария Клюквина, Николай Григорьев.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

21 ноября 2022

Подведены итоги фестиваля анимации и литературы «Пушкин и...»
20 ноября 2022

Себежская «Сударушка» прошла в новый тур шоу на Первом канале
20 ноября 2022

Очередной мурал на фасаде здания в Пскове почти завершён
20 ноября 2022

Участники шоу «Повара на колёсах» рассказали о псковской кухне
19 ноября 2022

«Повара на колёсах» заняли позицию для завтрашнего шоу
19 ноября 2022

Участники концерта «Юные дарования Псковщины» поделились эмоциями
19 ноября 2022

ФОТОРЕПОРТАЖ Концерт в поддержку бойцов СВО в Пскове
19 ноября 2022

Дирижёр Мариинского театра признался, что обожает Псковщину

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...