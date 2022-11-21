«Шоу Трумана»: московского комика впечатлил город Псков

14:48, 21 ноября 2022, ПАИ

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Московский комик Сергей Орлов, концерт которого прошел в Пскове 20 ноября, поделился впечатлениями от прогулки по Пскову. Об этом пишет газета «КП – Псков».

Он признался, что испытал чувство, будто вокруг всё ненастоящее, как в фильме «Шоу Трумана».

«Я думал, это декорации какие-то. Нигде очередей нет. Вы вообще знаете, что такое очереди? А вообще, Псков очень интересный город. Тут очень много церквей. Больше всего в мире, ну в России, ну точно на территории Псковской области, – смеётся комик. – Город интересно выглядит. Может, зима началась, но чисто очень. Ходишь, дома, здания, все покрашено. Приятно очень».

Концерт длился два часа. Комик рассказал знакомые каждому жизненные истории из детства и современности. Зал отлично понял артиста и не поскупился на эмоции и аплодисменты, отмечает газета.