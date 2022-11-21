Более пяти тонн пассифлоры ввезли в РФ через Псковскую область

15:15, 21 ноября 2022, ПАИ

Более пяти тонн плодов тропического растения поступило на территорию страны через Псковскую область. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В 2022 году на территорию России через пункты пропуска, расположенные на российско-латвийской границе в Псковской области, было ввезено более пяти тонн плодов вечнозеленого тропического растения – пассифлоры – из Колумбии. Груз следовал в Москву.

Сотрудники управления Россельхознадзора провели карантинный фитосанитарный контроль. И в итоге продукция, соответствующая всем нормативным требованиям ЕАЭС, продолжила следование в адреса грузополучателей.

Страстоцвет съедобный, или пассифлора съедобная, — вечнозелёная тропическая лиана родом из Южной Америки. Полезные свойства данного вида растения позволяют использовать его для приготовления настоев, экстрактов, отваров и других лекарственных средств, а ароматическое масло с экстрактом пассифлоры находит самое широкое применение в косметологии и парфюмерии в разных странах мира.