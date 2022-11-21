Горячую линию по ВИЧ и СПИДу откроют для псковичей 25 ноября

16:49, 21 ноября 2022, ПАИ

Горячую линию в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом откроют для псковичей 25 ноября. Она будет работать до 5 декабря, сообщили Псковскому агентству информации в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Телефоны горячей линии в Пскове: 8 (8112) 66-47-29, 8 (8112) 66-42-79, в территориальных отделах Роспотребнадзора в Великих Луках, Великолукском, Бежаницком, Куньинском, Локнянском, Новосокольническом, Усвятском районах: 8 (81153) 3-73-70, в Невельском, Красногородском, Новоржевском, Опочецком, Пустошкинском, Пушкиногорском, Себежском районах: 8 (81151) 2-54-01, в Островском, Палкинском, Печорском, Пыталовском районах: 8 (81152) 3-19-27.

Телефон горячей линии Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области - 8 (8112) 66-29-81.

Режим работы телефонов горячей линии: понедельник – пятница с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

Специалисты службы и эпидемиологи ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» расскажут об основных правилах профилактики ВИЧ-инфекции, а также о мерах, которые необходимо предпринять при возможных контактах с заболевшим.