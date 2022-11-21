Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Горячую линию по ВИЧ и СПИДу откроют для псковичей 25 ноября

Горячую линию в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом откроют для псковичей 25 ноября. Она будет работать до 5 декабря, сообщили Псковскому агентству информации в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Телефоны горячей линии в Пскове: 8 (8112) 66-47-29, 8 (8112) 66-42-79, в территориальных отделах Роспотребнадзора в Великих Луках, Великолукском, Бежаницком, Куньинском, Локнянском, Новосокольническом, Усвятском районах: 8 (81153) 3-73-70, в Невельском, Красногородском, Новоржевском, Опочецком, Пустошкинском, Пушкиногорском, Себежском районах: 8 (81151) 2-54-01, в Островском, Палкинском, Печорском, Пыталовском районах: 8 (81152) 3-19-27.

Телефон горячей линии Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области - 8 (8112) 66-29-81.

Режим работы телефонов горячей линии: понедельник – пятница с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

Специалисты службы и эпидемиологи ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» расскажут об основных правилах профилактики ВИЧ-инфекции, а также о мерах, которые необходимо предпринять при возможных контактах с заболевшим.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

21 ноября 2022

Стало известно, когда Псков украсят к Новому году
21 ноября 2022

Мост на дороге Пушкинские Горы – Локня закрыли до конца ноября
21 ноября 2022

Путин подписал закон о едином пособии на детей
21 ноября 2022

Вассерман: Зелёная энергетика тормозит развитие традиционной
21 ноября 2022

Псковский кондитер рассказал, что готовил для президента России
21 ноября 2022

25 единиц техники очищают улицы Пскова от снега
21 ноября 2022

«Шоу Трумана»: московского комика впечатлил город Псков
21 ноября 2022

Новый выпуск программы «Территория закона» выйдет в эфир 21 ноября

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...