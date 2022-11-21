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Общество

Материальную помощь участникам СВО освободили от налогов

Президент России Владимир Путин подписал бюджетообразующий закон, который среди прочего освобождает от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и страховых взносов материальную помощь мобилизованным и некоторым другим лицам. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В частности, от НДФЛ и страховых взносов освобождаются доходы, безвозмездно полученные мобилизованными, контрактниками и добровольцами, принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей.

При этом передача такого имущества не будет облагаться НДС, а связанные с этим расходы организации будут учитываться при определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.

По данным документа, от НДФЛ освобождаются и доходы, полученные в связи с прекращением обязательства по договору кредита или займа в случае гибели, смерти от ран или болезни участника специальной военной операции либо получения им инвалидности I группы, передает РИА Новости.

Не будут облагаться НДФЛ и страховыми взносами и безотчетные суммы (в пределах 700 рублей в день) по командировкам «на территории, нуждающиеся в обеспечении жизнедеятельности населения и восстановлении объектов инфраструктуры». Суточные по таким командировкам также освобождаются от НДФЛ.

Все эти изменения в части НДФЛ, НДС и налога на прибыль будут касаться доходов и расходов, полученных и понесенных с 1 января 2022 года.

Помимо этого, от НДФЛ освобождаются премии, присужденные президентом РФ. Причем этой льготе придается обратная сила: она будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

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