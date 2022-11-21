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Общество

Почти 6 кг грибов нашел любитель тихой охоты в Псковской области

Фото: Mark Gromov

Почти 6 кг грибов собрал любитель тихой охоты в Псковской области. Об этом сообщил местный грибник в группе «Рыбалка на Чудском/Грибы Псковской» в соцсети «ВКонтакте».

«Товарищ срезал гриб, взвесил — 5,8 кг. Говорит, вёшенки», — рассказал мужчина. 

В комментариях знатоки подтвердили, что это действительно вёшенки. Один из них даже дал рецепт приготовления таких грибов. «Главное —  не варить. Почистить, порезать, пожарить с лучком (минут 15-20, не больше). В конце добавить сливки или сметану, или, моё любимое, плавленый сыр (в идеале сливочный). М-м-м», — посоветовал пскович.

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