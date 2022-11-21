Почти 6 кг грибов нашел любитель тихой охоты в Псковской области

15:55, 21 ноября 2022, ПАИ

Почти 6 кг грибов собрал любитель тихой охоты в Псковской области. Об этом сообщил местный грибник в группе «Рыбалка на Чудском/Грибы Псковской» в соцсети «ВКонтакте».

«Товарищ срезал гриб, взвесил — 5,8 кг. Говорит, вёшенки», — рассказал мужчина.

В комментариях знатоки подтвердили, что это действительно вёшенки. Один из них даже дал рецепт приготовления таких грибов. «Главное — не варить. Почистить, порезать, пожарить с лучком (минут 15-20, не больше). В конце добавить сливки или сметану, или, моё любимое, плавленый сыр (в идеале сливочный). М-м-м», — посоветовал пскович.