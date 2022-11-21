Мёд и авторское варенье можно купить на «Вкусных пятницах» РСХБ

16:43, 21 ноября 2022, ПАИ

22 и 25 ноября состоятся «Вкусные пятницы» Россельхозбанка, на которых можно будет приобрести продукты пчеловодства «Экофермы» из Красногородского района Псковской области и авторское варенье, конфитюр и джем фермера Алены Банниковой из города Гдова. Мероприятия пройдут с 11:00 до 15:00 в главном офисе РСХБ по адресу: г. Псков, ул. Некрасова, 44а, сообщили в пресс-службе банка.

22 ноября на мини-ярмарке будут представлены продукты органического пчеловодства «Экофермы»: мед, перга, настойка прополиса, орешки в меду.

«Вся продукция – высочайшего качества. Мед продаем только со своих пасек, расположенных в удаленных от городской среды и сельскохозяйственной деятельности местах. Пчеловодство ведем органическое, без использования химических препаратов при лечении пчел. Наши пчелы зимуют только на меде – сахар мы исключаем из подкормок», - комментирует пчеловод «Экофермы» Дмитрий Михайлов.

На «Вкусной пятнице», которая пройдет в Россельхозбанке 25 ноября, можно будет приобрести авторское варенье от фермера из города Гдова Алены Банниковой, которая уже не первый год варит необычный десерт в самых креативных вкусовых миксах – из жимолости и лесной земляники, из крыжовника с перцем чили и имбирем, из клубники с шампанским, из сосновых шишек или из клубники, лаванды и лимона и многие другие.

Алена Банникова - идейный вдохновитель проекта «Баночка на полочке» http://vk.com/banochka_na_polochke

Сначала Алена Банникова варила варенье по классическим рецептам. Затем решила поэкспериментировать и сварить варенье из лепестков роз. Потом захотелось попробовать разные сочетания ягод и фруктов с добавлением пряностей, трав, рома, коньяка и т. д.

По словам Алены Банниковой, увлечение «закручивать банки с вареньем» появилось в декретном отпуске и сегодня переросло в небольшой бизнес – она варит варенье только из местных ягод и плодов и реализует свои вкусные угощения в магазинах Псковской и Ленинградской областей, проводит мастер-классы по варке варенья для туристов.

Всероссийский проект Россельхозбанка «Вкусная пятница» предоставляет шанс фермерам расширить клиентскую базу, а посетителям – попробовать и приобрести продукты в традиционном, очном формате, познакомиться с производителем, задать все интересующие вопросы о процессе производства. Представленную в рамках мероприятия продукцию можно также приобрести онлайн через приложение РСХБ Свое Родное.