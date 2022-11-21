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Страна и мир

Очередь из фур на въезд в Псковскую область из Эстонии увеличилась в 1,3 раза

Очередь из грузовых автомобилей на въезд в Россию из Эстонии через участки государственной границы в Псковской области, где расположены пункты пропуска «Куничина Гора» и «Шумилкино», с начала месяца увеличилась в 1,3 раза, до 874 большегрузных автомобилей, следует из данных Федеральной таможенной службы, опубликованных в понедельник. 

Ранее ФТС сообщила, что таможенные службы стран Евросоюза, граничащих с Россией и Белоруссией, прекратили допуск на территорию ЕС автотранспорта, зарегистрированного в указанных странах. Санкции коснулись запрета на автомобильные грузоперевозки по территории ЕС, в том числе транзитные, сообщает ТАСС

«Куничина Гора», вид транспортного средства: грузовые. Въезд в Россию: количество автотранспортных средств перед пунктом пропуска - 190», - сообщается на сайте ФТС. По данным ведомства, в пункте пропуска «Шумилкино» в очереди на въезд в Россию 684 фуры. При этом в начале месяца в очереди на въезд со стороны Эстонии на этих двух пунктах пропуска находилось 657 большегрузов. 

По данным ФТС, очереди из фур зафиксированы на въезд в Россию со стороны Латвии. На пункте пропуска «Бурачки» въезда в Россию ожидает одна тысяча большегрузов, на МАПП «Убылинка» - 190 фур. Таким образом, со стороны Латвии в очереди на въезд находятся 1 190 грузовиков. 

Ранее власти Псковской области на участках российско-латвийской и российско-эстонской границы, где образовались очереди из грузовиков, организовали инфраструктуру для стоящих в очереди дальнобойщиков: установили мусорные контейнеры, дополнительные туалеты и предусмотрели возможность приобретать продукты питания.   

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