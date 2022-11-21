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Общество

Школьникам покажут фильм, снятый в Псковской области

Премьера фильма «Лошадка для героя», снятого в Псковской области, пройдёт в ресурсном центре добровольчества для представителей школ города Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщил организатор проекта Денис Жгунов.

На собрании будет оглашён дальнейший план развития проекта «Киноуроки в школах России и мира» в школах Пскова. Также на встрече почётные гости награждят лучшие школы за реализацию социальных практик. Кроме того, гостям будет представлена шоу-программа, которая, помимо показа фильма, включает в себя народные танцы.

Фильм «Лошадка для героя» фактически стал визитной карточкой проекта, после его просмотра проведены десятки тысяч воспитательных занятий, мероприятий, акций.

Оксана Колесова увлекается собой и музыкой. А если уроки ей не интересны, так это вина педагога. В школьном музее на уроке истории партизанского движения Евгений Александрович поручил девочке посетить военно-исторический музей, где старшим научным сотрудником работала его бывшая учительница. Любовь Петровна знакомит Оксану с дневником её сверстника, который во время Великой Отечественной войны пошёл в разведку.

История, произошедшая в 1943 году в оккупированной деревне Псковской области, и героизм маленького бойца произвели впечатление на Оксану. Чувство ответственности для девочки становится целью самовоспитания, а внутреннее преображение меняет окружающий мир.

 

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