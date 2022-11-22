Роспотребнадзор напоминает о риске заражения паразитами

23:49, 21 ноября 2022, ПАИ

О важности соблюдения правил обработки рыбы и рыбной продукции в целях снижения рисков заболевания паразитозами сообщает Роспотребнадзор.

Следует помнить, что рыба и рыбная продукция могут быть заражены паразитами. Наиболее распространёнными паразитозами являются описторхоз, клонорхоз, дифиллоботриозы, анизакидозы. Биогельминтозы наносят немалый ущерб здоровью населения: течение болезни нередко сопровождается хронизацией процесса и необратимыми осложнениями, приводящими к инвалидности, а в ряде случаев заканчивается летальным исходом.

Показатели заболеваемости населения описторхозом и дифиллоботриозом усугубляются социальными факторами, в том числе увеличением в рационе питания населения прибрежных городов и посёлков количества рыбы и рыбопродуктов домашнего приготовления, увеличением числа рыбаков-любителей и браконьеров, неконтролируемым вывозом рыбы и рыбопродуктов из очагов описторхоза и дифиллоботриоза, реализацией рыбы и рыбопродуктов на несанкционированных рынках.

Описторхоз является одним из самых опасных и распространённых паразитарных заболеваний, передающихся через рыбу. Распространён в Европе и Азии. Заражение человека происходит при употреблении в пищу рыб семейства карповых: язя, ельца, плотвы, леща, линя, красноперки, уклеи, гольяна, жереха, подуста и других — в необеззараженном виде.

Меры личной профилактики просты: варить рыбу в течение 15 минут с момента закипания, жарить в распластанном виде и обязательно в масле до 20 мининут, солить мелкую рыбу в течение 14 дней, крупную (свыше 25 см) — в течение 40 суток с добавлением 2 кг соли на 10 кг рыбы.

Личинки описторхисов погибают и при низкой температуре (минус 40 градусов в толще рыбы) в течение семи часов.

Анизакидоз

Это заболевание человека, вызываемое личинками гельминтов, характеризующееся развитием патологического процесса в желудочно-кишечном тракте. Потенциальными носителями личинок анизакиид являются представители более 20 семейств промысловых морских рыб, ракообразных и моллюсков, в том числе нототения, скумбрия, тунцы, сардины, кета, горбуша, сельдь, треска, салака, ставрида, пикша, морские окуни, камбала, рыба-сабля, кальмары и другие.

Случаи заболевания анизакидозом регистрируются во многих странах Европы, Южной и Северной Америки, Юго-Восточной Азии. Заражённость рыбы личинками анизакиид морской рыбы может достигать 100 %. Личинки анизакиид погибают под воздействием низких температур и термической обработки.

Дифиллоботриоз

Это гельминтоз, протекающий с признаками преимущественного поражения желудочно-кишечного тракта и часто сопровождающийся развитием анемии.

Основным источником заражения дифиллоботриозом для человека является не только пресноводные рыбы (щука, окунь, налим, ёрш, судак), но и морские, которые нерестятся в пресноводных реках (тихоокеанский лосось, горбуша, кета и другие).