Выращивать коноплю планируют в Псковском районе

16:07, 22 ноября 2022, ПАИ

Выращивать техническую коноплю планируют в Псковском районе. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь».

«Сельское хозяйство по-прежнему у нас развивается, причем планируется осваивать новые направления, не совсем востребованные пока у нас. Например, это разведение технической конопли в Середкинской волости. Но вот пока это на стадии проекта», - рассказала Наталья Фёдорова.

Глава района добавила, что в Логозовской волости уже были поля конопли, но эксперимент оказался неудачным. «Будем надеяться, что в этот раз всё-таки получится», - заключила гость студии.