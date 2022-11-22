Псковские перевозчики получили региональные награды

09:55, 22 ноября 2022, ПАИ

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов вручил благодарственные письма правительства региона государственным служащим, а также сотрудникам государственных и частных перевозчиков региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства.

За многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие дорожно-строительной отрасли Псковской области региональными наградами отмечены специалисты областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству, «Псковавтодора», автотранспортных предприятий «Псковпассажиравтотранс», «Славяне», «Автекс», «Алюравто», а также индивидуальный предприниматель А. Андреев.

Василий Осипов поблагодарил специалистов транспортной и дорожной отраслей за их неравнодушие и преданность делу, профессионализм и трудолюбие, пожелал дальнейших успехов в работе.