Кухонные принадлежности украла из магазина великолучанка

11:26, 22 ноября 2022, ПАИ

Подозреваемых в совершении краж задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в Великих Луках, сообщили в пресс-службе ведомства.

21 ноября из правоохранительных органов поступило сообщение, что из магазина на Октябрьском проспекте женщина совершила кражу кухонных принадлежностей и скрылась.

Получив приметы подозреваемой, росгвардейцы организовали поисковые мероприятия, в результате которых была задержана 25-летняя местная жительница.

В этот же день сотрудники вневедомственной охраны получили информацию, что по подозрению в совершении кражи телевизора из дома на улице Щорса разыскивается 32-летний гражданин. Через 20 минут после получения сообщения росгвардейцы задержали подозреваемого на улице Заслонова.



