Ещё один пациент с коронавирусом умер в Псковской области

12:16, 22 ноября 2022, ПАИ

Ещё один пациент с коронавирусом умер в Псковской области. Общее число умерших в регионе с момента начала пандемии достигло 1 946 человек, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом – 125 471, за сутки зарегистрировано 15 новых больных. Выздоровели 123 286 человек, за минувшие сутки - 20.

В Пскове зафиксировано три новых случая, в Великих Луках - два, в Красногородском и Порховском районах – по два, в Невельском, Псковском и Струго-Красненском районах - по одному, в Себежском - три.