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Происшествия

Себежанка обокрала знакомого во время застолья

Десять тысяч рублей похитили у жителя Себежского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

20 ноября в поселке Идрица у 54-летнего местного жителя похитили деньги. Мужчина обратился за помощью в полицию. В результате в кратчайшие сроки полицейские установили личность подозреваемой. Ею оказалась безработная жительница поселка 1973 года рождения, которая ранее уже была судима за кражу.

По версии следствия, потерпевший пришел в гости к своей знакомой и после застолья в компании обнаружил, что у него из кармана куртки исчезли деньги. Как оказалось, воспользовавшись подходящим моментом, знакомая совершила кражу. На эти деньги она приобрела себе сотовый телефон и спиртное.

В настоящее время в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса РФ. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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