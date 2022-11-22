Себежанка обокрала знакомого во время застолья

15:41, 22 ноября 2022, ПАИ

Десять тысяч рублей похитили у жителя Себежского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

20 ноября в поселке Идрица у 54-летнего местного жителя похитили деньги. Мужчина обратился за помощью в полицию. В результате в кратчайшие сроки полицейские установили личность подозреваемой. Ею оказалась безработная жительница поселка 1973 года рождения, которая ранее уже была судима за кражу.

По версии следствия, потерпевший пришел в гости к своей знакомой и после застолья в компании обнаружил, что у него из кармана куртки исчезли деньги. Как оказалось, воспользовавшись подходящим моментом, знакомая совершила кражу. На эти деньги она приобрела себе сотовый телефон и спиртное.

В настоящее время в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса РФ. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.