Выставка оружия разных стран откроется в Пскове

16:04, 22 ноября 2022, ПАИ

Выставка «Чести своей никому не отдам», посвященная Отечественной войне 1812 года, откроется в Псковском музее-заповеднике. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Открыть ее планируют 14 декабря во Дворе Постникова в честь 210-летия победы русской армии в Отечественной войне.

На выставке будут представлены предметы из фондов Псковского музея-заповедника, среди которых можно выделить образцы холодного и огнестрельного оружия, состоявшего на вооружении у солдат русской и западноевропейской армий в период Отечественной войны.

«Пространство выставки объединит искусство оружейных мастеров России, Франции, Англии, Германии, Швеции, представленное образцами холодного и огнестрельного оружия. Посетители смогут познакомиться с французскими пехотными ударно-кремневыми ружьями начала XIX века, увидеть кремневый кавалерийский пистолет образца 1809 года, изготовленный в Туле, а также узнать, в чем заключалась уникальность мушкетонов, которые были на вооружении русской армии в тот период», – отметила хранитель фонда оружия Псковского музея-заповедника Светлана Дерягина.

Посетители также смогут увидеть экспонаты, отражающие бытность того времени, например, образцы фарфоровой посуды с изображениями Наполеона и его приближенных лиц. На выставке будет представлена портретная галерея героев Отечественной войны, в том числе П. Х. Витгенштейна, уникальные документы того времени и многое другое.