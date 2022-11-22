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Культура

Выставка оружия разных стран откроется в Пскове

Фото здесь и далее: пресс-служба псковского музея-заповедника

Выставка «Чести своей никому не отдам», посвященная Отечественной войне 1812 года, откроется в Псковском музее-заповеднике. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Открыть ее планируют 14 декабря во Дворе Постникова в честь 210-летия победы русской армии в Отечественной войне.

На выставке будут представлены предметы из фондов Псковского музея-заповедника, среди которых можно выделить образцы холодного и огнестрельного оружия, состоявшего на вооружении у солдат русской и западноевропейской армий в период Отечественной войны. 

«Пространство выставки объединит искусство оружейных мастеров России, Франции, Англии, Германии, Швеции, представленное образцами холодного и огнестрельного оружия. Посетители смогут познакомиться с французскими пехотными ударно-кремневыми ружьями начала XIX века, увидеть кремневый кавалерийский пистолет образца 1809 года, изготовленный в Туле, а также узнать, в чем заключалась уникальность мушкетонов, которые были на вооружении русской армии в тот период», – отметила хранитель фонда оружия Псковского музея-заповедника Светлана Дерягина.

Посетители также смогут увидеть экспонаты, отражающие бытность того времени, например, образцы фарфоровой посуды с изображениями Наполеона и его приближенных лиц. На выставке будет представлена портретная галерея героев Отечественной войны, в том числе П. Х. Витгенштейна, уникальные документы того времени и многое другое.

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