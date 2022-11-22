Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Дновском районе

17:19, 22 ноября 2022, ПАИ

Появилось видео с места смертельного ДТП, которое произошло сегодня, 22 ноября, в Дновском районе.

Напомним, один человек погиб и один пострадал в результате ДТП за деревней Вишенка. Там произошло лобовое столкновение LADA Granta и грузовика, после чего автомобили вылетели в кювет.



