Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Дновском районе
Появилось видео с места смертельного ДТП, которое произошло сегодня, 22 ноября, в Дновском районе.
Напомним, один человек погиб и один пострадал в результате ДТП за деревней Вишенка. Там произошло лобовое столкновение LADA Granta и грузовика, после чего автомобили вылетели в кювет.
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22 ноября 2022
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Дновском районе