Подозреваемый предстанет перед судом по делу об избиении в Пустошке

18:07, 22 ноября 2022, ПАИ

В Пустошке перед судом предстанет мужчина по обвинению в избиении двух потерпевших, один из которых скончался. Об этом сообщает Telegram-канал «СУ СК РФ по Псковской области».

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего жителя сопредельного государства. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть потерпевшего) и п. «з» ч. 2 ст. 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) УК РФ.

По версии следствия, вечером 14 мая 2022 года в деревне Усохи Пустошкинского района предполагаемый злоумышленник обезоружил двоих потерпевших, которые шли выяснить отношения с его знакомым, забрав обрез охотничьего ружья. Затем он нанёс им множество ударов по различным частям тела, в результате чего один из них скончался от черепно-мозговой травмы на месте преступления, а здоровью его знакомого в результате перелома челюсти причинён вред средней тяжести.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.