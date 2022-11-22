Для федеральных ведомств упростили процедуру госзакупок для нужд СВО

19:54, 22 ноября 2022, ПАИ

Правительство определило перечень федеральных ведомств, которые могут проводить госзакупки для нужд СВО по упрощённой процедуре у единственных поставщиков. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооружённых сил России.

В список вошли МВД, ФСБ, МЧС, ФСО, СВР, ФСИН, Росгвардия, Росрезерв и Главное управление специальных программ Президента России. Решение позволит быстрее закупать амуницию и другие товары, оперативно ремонтировать технику, быстрее выполнять задачи, связанные с обороной и безопасностью государства.

Глава правительства также подчеркнул, что ведомства должны следить за актуальностью производственных планов и корректировать их с учётом поступающих заявок.