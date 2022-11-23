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Общество

Великолукская школа стала финалистом всероссийского конкурса

Великолукская школа № 6 им. Героя Советского Союза А. В. Попова стала финалистом Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая – 2022».

Третий год подряд по инициативе Министерства просвещения России проводятся профессиональные состязания школьных поваров и специалистов в области питания. Псковскюй область представляла школа № 6 имени Героя Советского Союза А. В. Попова, она же победила во Всероссийском конкурсе «Лучшая инклюзивная школа России – 2022».

Великолучане оказались в числе финалистов. Они достойно прошли индивидуальный конкурс школьных поваров «Кулинарный батл», блицтурнир «Три вопроса от родителей», квест-практикум «Безопасный пищеблок», а также приняли участие в выставке тематических столов «Школьное питание 3.0».

Помимо этого, для конкурсантов была организована научно-практическая конференция «Школьная столовая как экосистема здорового питания обучающихся», на которой обсудили вопросы совершенствования школьного меню, формирования правильного пищевого поведения у детей. Одна из ключевых тем конференции — участие родителей в организации горячего питания школьников.

 «Теперь школа № 6 во главе с директором Натальей Михайловной Любавиной ждёт суперфинала в Москве! Желаю великолучанам только победы!» — сообщает глава города Великие Луки Николай Козловский.

 

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