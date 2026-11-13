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Псковский эндокринолог рассказал, каким должно быть питание ребёнка с диабетом

Сахарный диабет первого и второго типов развивается по разным причинам, поэтому важно понимать особенности каждого заболевания. При этом детям с диабетом необходима не только медицинская помощь, но и психологическая поддержка, чтобы диагноз не приводил к социальной изоляции. Об этом врач-эндокринолог, заведующий детским эндокринологическим отделением детской областной клинической больницы Олег Соловьёв рассказал в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

По словам специалиста, диабет первого типа связан с генетическими факторами и аутоиммунными процессами, а не с неправильным питанием. Основными факторами развития второго типа, напротив, становятся переедание, избыточная калорийность рациона и последующий набор веса. Поэтому важно с детства формировать правильные пищевые привычки и организовывать питание так, чтобы ребёнок не испытывал постоянной потребности в перекусах.

Отдельное внимание Олег Соловьёв уделил адаптации детей с диабетом. По его мнению, важно не допустить, чтобы заболевание стало причиной ограничений в общении и социальной изоляции. В противном случае может пострадать не только физическое, но и психологическое здоровье ребёнка.

«Я всегда говорю и родителям, и детям, что этого диагноза не нужно бояться, с ним нужно научиться жить. Просвещение играет важную роль», – подчеркнул эндокринолог.

Врач также напомнил, что современные средства контроля диабета не отменяют необходимости уметь действовать самостоятельно в непредвиденных ситуациях. Например, инсулиновая помпа может выйти из строя, поэтому ребёнок и родители должны знать, как ввести инсулин вручную, правильно рассчитать его дозу и взвесить еду. Всегда необходимо иметь запасной вариант действий.

Говоря о питании детей с диабетом, Олег Соловьёв отметил, что из рациона рекомендуется исключать или ограничивать быстрые углеводы – булочки, сдобную выпечку, газированные напитки и мёд.

При этом питание должно оставаться полноценным и разнообразным, соответствовать потребностям ребёнка в калориях и быть вкусным. По возможности следует избегать фастфуда и полуфабрикатов.

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