Отслеживать состояние деревьев в Пскове будет специалист

14:32, 23 ноября 2022, ПАИ

Мониторингом состояния зеленых насаждений в Пскове должен заняться профессионал. Об этом сообщила первый заместитель главы администрации города Ирина Иванова в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь».

По её словам, необходимо внимательно следить за состоянием деревьев и лечить их болезни на начальной стадии. Для этого администрация Пскова ищет специалиста для систематической работы по озеленению города. Но найти такого человека достаточно трудно, так как на рынке труда наблюдается большой дефицит кадров, добавила Ирина Иванова.

Также гость студии заметила, что глава города Пскова Борис Елкин уделяет особое внимание вопросу озеленения. В городе регулярно высаживаются деревья и кустарники.