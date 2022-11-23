Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Отслеживать состояние деревьев в Пскове будет специалист

Мониторингом состояния зеленых насаждений в Пскове должен заняться профессионал. Об этом сообщила первый заместитель главы администрации города Ирина Иванова в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь».

По её словам, необходимо внимательно следить за состоянием деревьев и лечить их болезни на начальной стадии. Для этого администрация Пскова ищет специалиста для систематической работы по озеленению города. Но найти такого человека достаточно трудно, так как на рынке труда наблюдается большой дефицит кадров, добавила Ирина Иванова.

Также гость студии заметила, что глава города Пскова Борис Елкин уделяет особое внимание вопросу озеленения. В городе регулярно высаживаются деревья и кустарники.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

23 ноября 2022

Лыжную трассу проложили снегоходом в Себеже
23 ноября 2022

Бюджет, борщевик, генплан и продажа долей: экономический комитет провёл заседание перед сессией
23 ноября 2022

Основные тренды современных отношений между Россией и Белоруссией обсудили на базе ПсковГУ
23 ноября 2022

Круглый стол на тему гуманитарного пространства состоялся в ПсковГУ
23 ноября 2022

Оператор Tele2 поддержал премию «Народное признание»
23 ноября 2022

Бизнесмен из Великих Лук предложил дополнить закон о защите авторских прав

23 ноября 2022

Эксперт связал нападения волков в Псковской области с АЧС
23 ноября 2022

Псковский эксперт назвал способы защиты при использовании диджитал-контента

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...