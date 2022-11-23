День Ераста и Родиона наступил по народному календарю

07:02, 23 ноября 2022, ПАИ

Память шести апостолов от семидесяти, в том числе Ераста и Родиона отмечает православная церковь 23 ноября, сообщает calend.ru.

Ераст, как гласит предание, был учеником святого Павла. Он происходил из знатного рода и занимал должность городского эконома в Коринфе. Впервые об Иисусе Христе святой услышал от Павла. Позже апостолы вместе приезжали в Иерусалим, и Ераст служил в местной церкви. Есть также сведения, что он был епископом Панеадским в Палестине и дожил до глубокой старости.

Родион был не только учеником святого Павла, но и его родственником, о чем апостол упомянул в послании к римлянам. По преданию, он служил епископом в Патрасе, а во времена Нерона принял мученическую смерть вместе с апостолами Петром и Павлом.

На Руси крестьяне в этот день приносили в церковь хлеб и большой кусок соли для освящения, а потом отдавали их скотине — это должно было наделить животных здоровьем. Традиция эта была столь сильна, что даже при приобретении коровы покупатель мог потребовать у бывшего хозяина в придачу к ней кусок хлеба, освященного на Ераста и Родиона.

Особые приметы связывали с появлением детей. Если на Ераста светило солнце, то про ребенка, родившегося в этот день, говорили, что у него в жизни все будет хорошо — и удача, и сила, и ум.

К этому времени на реках устанавливался лед, но он был еще непрочным и мог сломаться под ногами или полозьями саней. Поэтому святого Родиона называли Ледоломом. Говорили также: «Придет Родион — возьмет мужика в полон». Это означало, что преодолеть водные преграды было невозможно ни по льду, ни по воде. Впрочем, крепкий лед должен был появиться уже скоро. «С Ераста жди крепкого наста», — советовали люди.

Погода в этот день была непредсказуемой, но редко приятной. «Ераст на всё горазд: и на холод, и на голод, и на бездорожную метелицу», — подмечали люди. Если в этот день случалось особо сильное ненастье — с дождем, мокрым снегом, сильным ветром, метелью или морозом, нужно было выйти на крыльцо и поклониться зиме, чтобы не злилась на людей.